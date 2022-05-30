У КМВА попередили, що небезпека повторного наступу ворога на Київ залишається

Про це повідомляє КМВА у telegram.

"Київ, як столиця, є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу в Росії, небезпека повторного наступу залишається", - сказав Жирнов.

За його словами, у Брянській та Курській областях фактичних ознак формування військ не спостерігається, однак РФ може також використовувати для атаки і територію Білорусі.

"Ми розуміємо, що для повторного наступу потрібно створити велике угрупування військ, а для цього потрібен час на підготовку. У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо. Ми щодня пильно стежимо за діями противника. Загроза існує та існуватиме доки ми не переможемо, однак Київ готується дати належну відсіч ворогу", - зазначив Жирнов.

28 травня російський опозиціонер Михайло Ходорковський закликав Захід забезпечити Україну важким озброєнням, аби остаточно зруйнувати плани Кремля із захоплення Києва.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb