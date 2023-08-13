У КНДР сталися два землетруси біля ядерного полігону
У неділю, 13 серпня, біля ядерного полігону Північної Кореї сталися два невеликі природні землетруси, що стали останніми місяцями
Про це пише Yonhap.
Зазначається, що перший землетрус магнітудою 2,7 стався приблизно за 40 км на північний захід від Кільчжу, провінція Північна Хамген, а другий - магнітудою 2,3 стався за 42 км на північний захід від Кільчжу.
Епіцентр першого землетрусу знаходився на широті 41,3 градуса північної широти та довготі 129,19 градуса східної довготи на глибині 15 км, епіцентр другого землетрусу - на широті 41,31 градуса північної широти та довготі 129,16 градуса східної довготи на глибині 5 км.
Довідка.
У Кільджу розташований ядерний полігон Пунг'є-рі, на якому Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань.
Тільки у 2022 році в цьому районі сталося вісім природних землетрусів.
- 11 серпня на сході Туреччини, у районі Ешілюрт міста Малатья зафіксували землетрус магнітудою 5,3 бала. Унаслідок нього постраждали щонайменше 23 людини.
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