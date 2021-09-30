У Коломиї демонтували пам'ятник радянським воїнам
У місті Коломия Івано-Франківської області демонтували пам'ятник радянським воїнам, який був центральним елементом меморіального комплексу на площі Героїв (Скорботи)
Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський у Facebook.
"Позбуваємося радянської ідеології. Сьогодні демонтували аварійний пам’ятник на площі Скорботи", - написав він.
Кілька днів тому з огорожі площі демонтували радянські зірки.
На території комплексу є братська могила, де поховані близько 570 воїнів Червоної армії, які нібито загинули при "визволенні" Коломиї (за іншою версією - бійців каральних загонів НКВД, які воювали з УПА).
"Меморіал чекає подальшої реконструкції на основі проєкту, схваленого ще у 2018 році. Наразі розпочато технічно-кошторисний розрахунок необхідних робіт. В майбутньому площа Скорботи стане місцем гідного вшанування Героїв України, які боролися за її волю та незалежність", - написав Станіславський.
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