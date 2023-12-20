У ДР Конго закриють усі кордони через проведення виборів

Про це інформує Nation Media Group.



За даними головного управління міграції, кордони будуть закриті з 12:00 середи до 23:59 того ж дня. Повітряний простір також буде закрито для несанкціонованих місцевих рейсів, але міжнародні рейси триватимуть у звичайному режимі.



Водночас зазначається, що доступ до інтернету не буде відключений.

Близько 44 мільйонів виборців мають право проголосувати в середу, щоб обрати президента з-поміж 22 кандидатів, включаючи чинного президента Фелікса Тшісекеді. Виборці також обиратимуть депутатів і представників на муніципальних виборах.



Напередодні уряд Конго запевнив, що поліція та інші служби безпеки були направлені на понад 75 тисяч виборчих дільниць по всій країні.



Разом з тим віцепрем'єр-міністр внутрішніх справ і безпеки країни Петер Казаді визнав, що "проведенню виборів існують політичні загрози та загрози безпеці".



На сході країни нещодавнє насильство між озброєними групами та урядовими силами поставило під загрозу можливість мільйона виборців взяти участь у голосуванні. Очікується, що перемир'я, досягнуте за посередництва Вашингтона, триватиме щонайменше 14 днів з минулого четверга.



Він закликав народ Конго зробити все можливе, щоб уникнути насильства. За словами віцепрем'єра МВС, "служби безпеки вже затримали 5 осіб іноземців, оснащених складними засобами, які хотіли зірвати вибори".



За словами чиновника, п'ятеро підозрюваних, особи яких не розголошуються, нібито планували зламати сервер та електронну систему виборчої комісії з метою фальсифікації результатів на користь кандидата в президенти.



Віцепрем'єр-міністр також звинуватив Місію ЄС зі спостереження за виборами, акредитацію якої відмовила конголезька влада, за винятком міста Кіншаса, у планах проникнення та злому електронної системи виборчої комісії, щоб підтримати кандидата. Представники Європейського Союзу в Кіншасі не коментували ці звинувачення.