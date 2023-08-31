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Війна з Росією: хроніка
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У конгресі США підрахували скільки зерна вкрала РФ на окупованих територіях України

31 серпня, 2023 четвер
04:40
Війна з Росією зерно, порт

Росія викрала майже шість мільйонів тонн української пшениці, зібраної на окупованих територіях у 2022 році

Про це йдеться у доповіді Конгресу США, повідомляє РБК-Україна.

У публікації наводяться дані несекретного звіту американської розвідки, що базуються на супутникових знімках та повідомленнях з відкритих джерел.

Зазначається, що вантажні судна, які РФ використовує для вивезення цього вкраденого українського зерна, курсуватимуть уздовж узбережжя Туреччини, доставляючи вантажі до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.

"Ми не можемо підтвердити, чи знали покупці російських вантажів про українське походження зерна", - зазначається у доповіді.

Також йдеться, що широкомасштабна військова агресія РФ проти України спричинила глибокі перебої у світових постачаннях продовольства, підвищила ціни та збільшила ризик відсутності продовольчої безпеки у бідних країнах Близького Сходу та Північної Африки.

У Конгресі США звернули увагу, що прямі та опосередковані наслідки цієї війни були "основними рушійними силами одного з найбільш руйнівних періодів за останні десятиліття для глобальної продовольчої безпеки". Річ у тім, що раніше, до повномасштабного вторгнення, Україна та РФ були одними з найбільших у світі експортерів зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

При цьому в доповіді йдеться, що проблеми продовольчої безпеки з початку 2023 року зменшилися, однак на світові ціни на продовольство, найімовірніше, впливатимуть на ситуацію з Чорноморською зерновою ініціативою, з якої РФ вийшла в липні.

У публікації також зазначається, що посуха минулого року в Канаді, на Близькому Сході, у Південній Америці та США також посилила викликане війною навантаження на глобальні запаси продовольства.

Представники розвідки раніше звинувачували РФ у використанні постачання продовольства як зброю шляхом блокування українського експорту, руйнування інфраструктури та окупації сільськогосподарських земель в Україні.

  • У середині 2022 року Центр досліджень продовольства та землекористування KSE Institute повідомив, що Росія вкрала українського зерна та олії на понад 600 млн доларів.
  • У кінці року Bloomberg із посиланням на дослідження NASA Harvest зазначив, що з непідконтрольних Україні територій Росія за час повномасштабної війни вивезла пшеницю на щонайменше 1 млрд доларів.
Росія
експорт зерна
США
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