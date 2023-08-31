У конгресі США підрахували скільки зерна вкрала РФ на окупованих територіях України

Про це йдеться у доповіді Конгресу США, повідомляє РБК-Україна.

У публікації наводяться дані несекретного звіту американської розвідки, що базуються на супутникових знімках та повідомленнях з відкритих джерел.

Зазначається, що вантажні судна, які РФ використовує для вивезення цього вкраденого українського зерна, курсуватимуть уздовж узбережжя Туреччини, доставляючи вантажі до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.

"Ми не можемо підтвердити, чи знали покупці російських вантажів про українське походження зерна", - зазначається у доповіді.

Також йдеться, що широкомасштабна військова агресія РФ проти України спричинила глибокі перебої у світових постачаннях продовольства, підвищила ціни та збільшила ризик відсутності продовольчої безпеки у бідних країнах Близького Сходу та Північної Африки.

У Конгресі США звернули увагу, що прямі та опосередковані наслідки цієї війни були "основними рушійними силами одного з найбільш руйнівних періодів за останні десятиліття для глобальної продовольчої безпеки". Річ у тім, що раніше, до повномасштабного вторгнення, Україна та РФ були одними з найбільших у світі експортерів зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

При цьому в доповіді йдеться, що проблеми продовольчої безпеки з початку 2023 року зменшилися, однак на світові ціни на продовольство, найімовірніше, впливатимуть на ситуацію з Чорноморською зерновою ініціативою, з якої РФ вийшла в липні.

У публікації також зазначається, що посуха минулого року в Канаді, на Близькому Сході, у Південній Америці та США також посилила викликане війною навантаження на глобальні запаси продовольства.

Представники розвідки раніше звинувачували РФ у використанні постачання продовольства як зброю шляхом блокування українського експорту, руйнування інфраструктури та окупації сільськогосподарських земель в Україні.