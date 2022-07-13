Росія вкрала українського зерна та олії на понад 600 млн доларів
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вивезли з України зерна та олії на понад 613 мільйонів доларів
Про це повідомляє Центр досліджень продовольства та землекористування KSE Institute.
За словами експерта центру Романа Нейтера, станом на зараз втрачені зерносховища сукупною місткістю 4 мільйони тон – пошкоджені або знищені. Ще до частини немає доступу, оскільки вони розташовані на окупованих територіях.
Загальна сума збитків і втрат через російське вторгнення у сільському господарстві становить 27,6 млрд доларів. Із них найбільші збитки через незібрані озимі культури – 1,4 млрд доларів, а також через знищену техніка – 926 млн.
- На Запоріжжі росіяни знищили понад 600 гектарів зернових культур.
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