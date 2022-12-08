У Конгресі США витерли ноги об прапор терористичної "ДНР"

Про це він написав у своєму twitter.

На відео керівник апарату Комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Кайл Паркер витирає взуття прапором "ДНР", після чого разом з колегами наступає на нього.

"Навіть у Конгресі США знають, що для цієї ганчірки є лише одне застосування", підписав відео волонтер.

"Добре, що люди в конгресі все розуміють. Кайл Паркер знайшов належне місце для цієї брудної ганчірки", - додав Притула.

Українські волонтери на чолі з Сергієм Притулою відвідали конгрес для участі в комісії з безпеки та співробітництва в Європі. До групи також увійшли голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут та очільниця благодійного фонду "Разом for Ukraine" Дора Хомяк.

"Український волонтерський рух сьогодні був визнаний на найвищому рівні. Дякую Конгресу США за те, що чують українське громадянське суспільство. Нам важлива стабільна двопартійна підтримка з боку США, подальша допомога зброєю і справедливе покарання російських воєнних злочинців", - висловив подяку Притула.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Джо Байдена працює із конгресом над поправками, які дозволять уникнути непередбачуваних наслідків визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb