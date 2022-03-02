У Конотопі окупанти приїхали "домовлятися" про співпрацю, міська влада відмовилася

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького у Telegram.



Міський голова Артем Семеніхін зазначив, що російські військові приїхали і сказали, щоб він віддав місто під їх контроль. При цьому він запитав у присутніх жителів міста, чи будуть вони воювати за Конотоп. Ті погодилися.



Окупанти погрожували тим, що наведуть на місто артилерію. Ворожу техніку під міськрадою оточили містяни з вигуками "Ганьба!"



"Я за те, щоб воювати. Рішення приймають всі разом, тому що артилерія на нас націлена", - додав він.



Нагадаємо, 28 лютого в Охтирці Сумської області внаслідок обстрілу з російських "Градів" військової частини загинуло понад 70 українських воїнів, є жертви серед цивільних. Конотоп залишається в облозі, організовують місії з видачі продуктів, ліків.