У Конотопі окупанти приїхали "домовлятися" про співпрацю, міська влада відмовилася
У Конотопі окупанти приїжджали "домовлятися" з міською владою, жителі погодилися боронити місто й чинити опір ворогу
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького у Telegram.
Міський голова Артем Семеніхін зазначив, що російські військові приїхали і сказали, щоб він віддав місто під їх контроль. При цьому він запитав у присутніх жителів міста, чи будуть вони воювати за Конотоп. Ті погодилися.
Окупанти погрожували тим, що наведуть на місто артилерію. Ворожу техніку під міськрадою оточили містяни з вигуками "Ганьба!"
"Я за те, щоб воювати. Рішення приймають всі разом, тому що артилерія на нас націлена", - додав він.
- Нагадаємо, 28 лютого в Охтирці Сумської області внаслідок обстрілу з російських "Градів" військової частини загинуло понад 70 українських воїнів, є жертви серед цивільних. Конотоп залишається в облозі, організовують місії з видачі продуктів, ліків.
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