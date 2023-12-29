У кожного покоління своє "ніколи знову"
Розмірковуючи над усім, що відбувається довкола і в Україні, і у світі загалом, спіймав себе на думці, що знання про досвід попередніх поколінь жодним чином не позначається на діях сучасної людини
Скільки книг написано і прочитано про помилки минулого, скільки сказано і скільки висновків загально визнано, скільки пафосно заявлено і скільки обіцяно, щоб ніколи знову. Здавалося ж, що після бурхливих подій XX століття усім мало б бути одразу очевидно, куди воно все несеться. Але ні.
Виглядає на те, що у кожного покоління має бути власний досвід, який таки треба відчути на власній шкірі, щоб знову побитими та покаліченими пообіцяти: ніколи знову.
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Минуть десятиліття, і нащадки набиватимуть свої гулі, хоча вже знатимуть про досвід наших років. Навіть з цими знаннями вони робитимуть ті ж помилки, які, мабуть, властиво робити людині, скільки б вона не знала. Все треба відчути на власній спині. І нема на те ради.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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