У Краматорську місцевий житель здавав ворогу переміщення та розташування ЗСУ
Жителю Краматорська повідомили про підозру за розповсюдження інформації про переміщення ЗСУ під час воєнного стану
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
З травня по липень зрадник через месенджер передавав інформацію про переміщення та розташування військових Збройних сил України на Донеччині. Ці повідомлення дозволяли ворогу ідентифікувати українських воїнів та використовувати у своїх цілях під час війни проти України.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Краматорська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Зрадника затримали. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
- СБУ затримала у Миколаєві агента ФСБ, який готувався коригувати ракетні удари по обласному центру. Також зрадник докладав ворогу про переміщення ЗСУ.
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