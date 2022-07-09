Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

З травня по липень зрадник через месенджер передавав інформацію про переміщення та розташування військових Збройних сил України на Донеччині. Ці повідомлення дозволяли ворогу ідентифікувати українських воїнів та використовувати у своїх цілях під час війни проти України.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Краматорська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зрадника затримали. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

СБУ затримала у Миколаєві агента ФСБ, який готувався коригувати ракетні удари по обласному центру. Також зрадник докладав ворогу про переміщення ЗСУ.

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