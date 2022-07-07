Про це інформує в телеграмі Служба безпеки Україні.

Спецслужба встановила, що житель Миколаєва розвідував розміщення українських військових в області, передавав інформацію щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів.

"Раніше надані зловмисником дані були використані ЗС РФ щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися у період з 26 по 30 червня", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у агента ФСБ виявили вибухівку, вогнепальну зброю та боєприпаси, російську символіку, а також мобільні телефони з доказами злочинів.

Зрадника затримали та повідомили про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ. Вирішують питання про обрання жителю Миколаєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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