У Миколаєві затримали агента ФСБ, який готувався коригувати російські ракетні удари
СБУ затримала у Миколаєві агента ФСБ, який готувався коригувати ракетні удари по обласному центру. Також зрадник докладав ворогу про переміщення ЗСУ
Про це інформує в телеграмі Служба безпеки Україні.
Спецслужба встановила, що житель Миколаєва розвідував розміщення українських військових в області, передавав інформацію щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів.
"Раніше надані зловмисником дані були використані ЗС РФ щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися у період з 26 по 30 червня", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у агента ФСБ виявили вибухівку, вогнепальну зброю та боєприпаси, російську символіку, а також мобільні телефони з доказами злочинів.
Зрадника затримали та повідомили про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ. Вирішують питання про обрання жителю Миколаєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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