У Краматорську відновлюється рух автобусів

Про це повідомили в telegram Краматорської міської ради.

"З наступного вівторка автобуси почнуть обслуговувати маршрути громадського транспорту згідно з наданими переліками - про це повідомляють як у КП КТТУ, так і в АТП-11410", - йдеться у дописі.

Відомо, що перевізники забезпечать курсування не менше ніж 1 одиниці транспорту за визначеними маршрутами, але на тих, де попит більше, кількість транспорту теж буде збільшено. Разом із тим тролейбуси, що тривалий час забезпечували сполучення із селищами, повертаються на свої звичні маршрути.

Також повідомляється, що попередні вісім місяців проїзд у громадському транспорті Краматорська був безкоштовний, але з відновленням автобусного сполучення платний проїзд повертається.

"Вартість квитка за проїзд в тролейбусі становитиме 12 гривень, а в автобусі - 20 гривень", - зазначається

Додається також, що всі права пільговиків на безоплатний проїзд перевізники зберігають, весь громадський транспорт працюватиме в "звичайному" режимі. Крім того, школярі можуть користуватись громадським транспортом безкоштовно, а студенти - зі знижкою 50%.

Нагадаємо, 14 жовтня Укрзалізниця відновила поїзди до Краматорська.

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