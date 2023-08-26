У Краматорську внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено газові мережі
Російська окупаційна армія вдарила по Краматорську Донецької області ракетами, унаслідок чого було пошкоджено газові мережі
Про це інформує Краматорська міська рада.
Жителів міста закликали тимчасово не користуватися газовими приладами. Це необхідно для утримання тиску у мережі.
Донецькоблгаз додатково повідомить про завершення аварійно-відновлювальних робіт.
Коли відбувся російський ракетний удар, унаслідок якого було пошкоджено газові мережі, у міськраді не уточнюють.
- Тим часом станом на 26 серпня унаслідок ворожих обстрілів без світла залишаються майже 10 тисяч споживачів у 34 населених пунктах Харківської області. Також обстріл пошкодив газогін, що призвело до обмежень у постачанні абонентів.
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