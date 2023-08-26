У Краматорську внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено газові мережі

Про це інформує Краматорська міська рада.

Жителів міста закликали тимчасово не користуватися газовими приладами. Це необхідно для утримання тиску у мережі.

Донецькоблгаз додатково повідомить про завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Коли відбувся російський ракетний удар, унаслідок якого було пошкоджено газові мережі, у міськраді не уточнюють.