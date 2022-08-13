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Головна війна з Росією У Краснодарському краї РФ в ДТП потрапило авто комплексу "Искандер"

У Краснодарському краї РФ в ДТП потрапило авто комплексу "Искандер"

13 серпня, 2022 субота
04:48
війна з Росією Машина комплексу Искандер потрапила в ДТП

РФ втрачає озброєння не тільки завдяки вправним діям ЗСУ, а й у ході інтенсивної експлуатації та перекидання техніки

Про це повідомляє Defense Express.

Напередодні у районі міста Армавір у Краснодарському краї в результаті ДТП була сильно пошкоджена транспортно-заряджаюча машина комплексу "Искандер", повідомляють місцеві рашиські ЗМІ.

За їх інформацією Искандер зіткнувся з завантаженим КамАЗом, у середині машин зажало людей, який вже діставали рятувальники.

Враховуючи те, що кабіна ТЗМ "Искандер" броньована, але її вм'яло від удару, можна лише здогадуватись про силу зіткнення.

Видання додає, що поблизу Армавіру, за наявною інформацією, єдина військова частина, яка має на озброєнні "Искандер" у Краснодарському краї, це 47-ма ракетна бригада РФ (ППД: станиця Дядьковська).

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Росія
Новини ДТП
транспорт
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