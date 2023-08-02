У Красноярському краї РФ розбився приватний гідролітак: загинуло двоє людей
У середу, 2 серпня, у Красноярському краї Росії впав приватний гідролітак, внаслідок чого загинули дві людини
Про це інформує РИА Новости.
Зазначається, що приватний гідролітак зазнав аварії під час зльоту з річки Дудинка в Красноярському краї Росії.
За інформацією від російського МНС, на борту літака перебували 2 людини. Обидві загинули на місці.
- Увечері суботи, 29 липня, у канадському місті Калгарі провінції Альберта впав невеликий літак. На його борту перебувало п'ятеро пасажирів та пілот - усі вони загинули.
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