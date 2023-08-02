Про це інформує РИА Новости.

Зазначається, що приватний гідролітак зазнав аварії під час зльоту з річки Дудинка в Красноярському краї Росії.

За інформацією від російського МНС, на борту літака перебували 2 людини. Обидві загинули на місці.