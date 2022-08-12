У Кременчуку прогриміли вибухи. Тривоги не було
У ніч з 11 на 12 серпня у Кременчуку пролунали вибухи
Про це Еспресо.TV повідомили жителі Кременчука.
У Полтавській області не оголошували повітряну тривогу. Перший вибух пролунав орієнтовано о 3:55. За 10 хвилин жителі Кременчука почули ще один потужний вибух. За декілька хвилин ситуація знову повторилась.
Офіційної інформації про ситуацію у місті поки не має.
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