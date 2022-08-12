Про це Еспресо.TV повідомили жителі Кременчука.

У Полтавській області не оголошували повітряну тривогу. Перший вибух пролунав орієнтовано о 3:55. За 10 хвилин жителі Кременчука почули ще один потужний вибух. За декілька хвилин ситуація знову повторилась.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки не має.

Новина доповнюватиметься...

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb