У Кремлі пригрозили юридичними наслідками у відповідь на заморозку США російських активів на $300 млрд

Про це повідомляє Інтерфакс-Росія.

У п'ятницю, 22 грудня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяви Вашингтона про те, що США планують витратити заморожені російські активи на відновлення України.

"Дійсно, ми бачимо, що ці дискусії, вони то інтенсифікуються, то, навпаки, затухають. Але тема незаконного вилучення наших активів постійно на порядку денному і в Європі, і в Америці. Потенційно ця тема для нас є неприйнятною, потенційно вона надзвичайно небезпечна для світової фінансової системи, тому що в разі реалізації таких планів це буде дуже серйозним ударом по всій системі координат міжнародної фінансової системи", - заявив Пєсков.

Він підкреслив, що ініціатори та потенційні виконавці цього рішення "повинні розуміти, що РФ ніколи не дасть спокою тим, хто це зробив".

"РФ (...) буде постійно реалізовувати своє право на судове оскарження, міжнародне, національне та інше. І європейці, і американці прекрасно розуміють: це матиме юридичні наслідки для тих, хто це ініціював і реалізував. І, врешті-решт, також, якщо в нас щось буде кимось конфісковуватися, то ми будемо дивитися, що можемо конфіскувати ми у відповідь. І якщо це щось буде знаходитися, ми будемо, природно, негайно це робити. Тому це кроки, які не можуть не мати серйозних наслідків", - наголосив він.