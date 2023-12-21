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США розпочали переговори із союзниками про використання $300 млрд заморожених активів РФ для допомоги Україні, - NYT

21 грудня, 2023 четвер
22:22
Економіка санкції проти рф

Сполучені Штати Америки разом з європейськими партнерами працюють над тим, щоби використати заморожені російські активи для допомоги Україні

Про це повідомляє NYT.

Як пише видання, адміністрація президента США наразі сигналізує про підтримку арешту понад 300 мільярдів доларів російських активів, які сховані у західних країнах. Зокрема США розпочали перемовини з союзниками про використання цих коштів для допомоги Україні у війні в той момент, коли фінансова підтримка зменшиться.

Варто зауважити, що голова Мінфіну США Джанет Єллен стверджувала, що конфіскація цих коштів без рішення Конгресу "не є чимось юридично дозволеним у Сполучених Штатах".

Водночас частина американських високопосадовців вважають, що після рішення конфіскувати і передати Україні активи РФ країни-союзники не захочуть зберігати свої кошти у Федеральній резервній системі Нью-Йорка або в доларах.

Пропри це США разом з іншими країнами G7 почали переглядати питання того, як можна використати наявні повноваження, або ж їй слід звернутися до Конгресу з проханням прийняти рішення про використання коштів.

За даними NYT, Байден ще не підписав стратегію того, як саме буде використано російські активи – їх буде передано безпосередньо Україні, чи вони будуть використані на її користь іншим чином.

Партнери розглядають варіанти того, які можуть бути перешкоди у використанні коштів. Зокрема мова йде про те, чи можна використовувати гроші лише на реконструкцію та бюджетні цілі для підтримки економіки України, чи їх можна буде витратити безпосередньо на військові зусилля.

Один з представників адміністрації Байдена зауважив, що навіть якщо Конгрес зрештою досягне угоди про оплату додаткової кількості зброї для України та допомоги її уряду, зниження підтримки військових зусиль серед республіканців і дедалі нестабільніша військова позиція України дають зрозуміти, що альтернативне джерело фінансування було б вкрай необхідно.

Якщо США та інші країни домовляться про передачу російських активів Україні – таке рішення буде безпрецедентним. Адже така дія може мати непередбачувані правові та економічні наслідки – зокрема призведе до судових позовів і помсти з боку Росії.

Однак в США публічно майже не говорять про хід перемовин, щоб конфіскації російських активів.

У США розміщена незначна частина російських активів. Основна частина російських депозитів зберігається в Європі, в тому числі в Швейцарії та Бельгії, які не входять до G7. Саме тому ведуться дипломатичні переговори про те, як отримати доступ до цих фондів, деякі з яких у євро та інших валютах.

Представник G7 заявив, що коаліція розглядала різноманітні варіанти використання активів з метою висунення єдиної пропозиції приблизно до другої річниці війни Росії проти України. Тоді посадовці планують зібратись в Німеччині на Мюнхенській конференції з безпеки.

Перші дебати були зосереджені на тому, що було б допустимо згідно з міжнародним правом і внутрішнім законодавством кожної країни, оскільки вони розглядали ймовірну юридичну відповідь Росії та заходи у відповідь.

  • Законопроєкт про конфіскацію та передачу Україні активів РФ у сенаті США зареєстрували в середині червня. 30 листопада законопроєкт представили у сенаті США.
  • Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоби скерувати їх як фінансову допомогу для України.
  • 16 грудня повідомлялося, що країни "Великої сімки" активізували переговори та наблизилися до конфіскації заморожених російських активів для їхньої передачі Україні.
  • 20 грудня стало відомо, що федеральна прокуратура Німеччини планує конфіскувати €720 млн заморожених активів РФ.

ЄС
санкції проти Росії
США
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