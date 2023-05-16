У Кремлі вигадали нову причину для продовження війни проти України
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжуватиме війну з Україною, аби запобігти обстрілам своїх прикордонних областей
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Таким чином прессекратар Володимира Путіна відповів на прохання прокоментувати ситуацію в Белгородскій області РФ, яку нібито постійно обстрілюють українські військові.
"Загалом ми природно найрішучішим чином це засуджуємо. Продовжується "спеціальна військова операція" і продовжуватиметься, щоб цього не було", - сказав Пєсков.
Влада Белгородської області регулярно звинувачує Україну в обстрілах.
- Зокрема, 10 травня губернатор області Вячеслав Гладков заявив, що над Бєлгородським районом нібито здетонували та впали 2 безпілотники.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.25
Купівля 37.25Продаж 37.79
-
EUR
Купівля 40.48Продаж 41.42
- Актуальне
- Важливе