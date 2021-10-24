У Кремлі визнали, що не можуть перешкодити вступу України до НАТО

Про це він заявив у етері телеканалу "Росія 1".

За словами Пєскова, Росія не може перешкодити вступу України до НАТО, проте зробить все можливе, аби мінімізувати його наслідки.

"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, якщо зближення України та НАТО продовжиться далі - в Росії буде зроблено все, що необхідно", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 7 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО "виходить за червоні лінії національних інтересів Росії" та "може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що РФ не має права голосу в питанні вступу України до НАТО.

Президент Росії Володимир Путін висловив стурбованість співпрацею України і НАТО.

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