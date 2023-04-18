У Кремлі заявили про візит Путіна на окуповані Херсонську та Луганську області
Російський диктатор Володимир Путін нібито побував на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей
Про це повідомляє пресслужба Кремля та пишуть російські ЗМІ.
Уранці 18 квітня Путін начебто побував у штабі угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку, де заслухав доповіді командувача ПДВ генерал-полковника Теплинського і командувача угрупуванням генерал-полковника Макаревича, а також попросив військових висловити думку про обстановку на Херсонському й Запорізькому напрямках.
У цьому штабі російський президент привітав військових із Великоднем та подарував їм копію ікони, яка, як сказав, належала "одному з найуспішніших міністрів оборони Російської імперії".
Також кремлівський диктатор після цього нібито вирушив до штабу Національної гвардії "Схід", що знаходиться на тимчасово окупованій Луганській області. Він прийняв доповіді генерал-полковника Лапіна та інших офіцерів про ситуацію на цьому напрямку.
У Кремлі кажуть, що робочі поїздки Путіна до штабів заздалегідь не готувалися.
- 19 березня російські державні інформагентства стверджували, що президент РФ Володимир Путін здійснив "робочу поїздку" в тимчасово окупований Маріуполь.
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