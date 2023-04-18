Про це повідомляє пресслужба Кремля та пишуть російські ЗМІ.

Уранці 18 квітня Путін начебто побував у штабі угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку, де заслухав доповіді командувача ПДВ генерал-полковника Теплинського і командувача угрупуванням генерал-полковника Макаревича, а також попросив військових висловити думку про обстановку на Херсонському й Запорізькому напрямках.

У цьому штабі російський президент привітав військових із Великоднем та подарував їм копію ікони, яка, як сказав, належала "одному з найуспішніших міністрів оборони Російської імперії".

Також кремлівський диктатор після цього нібито вирушив до штабу Національної гвардії "Схід", що знаходиться на тимчасово окупованій Луганській області. Він прийняв доповіді генерал-полковника Лапіна та інших офіцерів про ситуацію на цьому напрямку.

У Кремлі кажуть, що робочі поїздки Путіна до штабів заздалегідь не готувалися.