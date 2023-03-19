Російські держЗМІ стверджують, що Путін відвідав Маріуполь
Російські державні інформагентства стверджують, що президент РФ Володимир Путін здійснив "робочу поїздку" в тимчасово окупований Маріуполь
Про це пише, зокрема, російський ТАСС.
Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін здійснив "робочу поїздку" до тимчасово окупованого Маріуполя.
Як повідомила в неділю пресслужба Кремля, президент РФ оглянув кілька об'єктів міста, а також поспілкувався з місцевими жителями. Зокрема стверджується, що Путін прилетів до Маріуполя на вертольоті. За кермом автомобіля він об'їхав кілька районів міста, роблячи зупинки.
"Глава держави також оглянув берегову лінію Маріуполя в районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця міста", - додали у пресслужбі.
- Нагадаємо, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
- А в суботу, 18 березня, президент Росії Володимир Путін прибув до окупованої АР Крим.
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