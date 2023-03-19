Російські держЗМІ стверджують, що Путін відвідав Маріуполь

Про це пише, зокрема, російський ТАСС.

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін здійснив "робочу поїздку" до тимчасово окупованого Маріуполя.

Як повідомила в неділю пресслужба Кремля, президент РФ оглянув кілька об'єктів міста, а також поспілкувався з місцевими жителями. Зокрема стверджується, що Путін прилетів до Маріуполя на вертольоті. За кермом автомобіля він об'їхав кілька районів міста, роблячи зупинки.

"Глава держави також оглянув берегову лінію Маріуполя в районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця міста", - додали у пресслужбі.