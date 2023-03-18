Путін прибув до окупованого Криму
Президент Росії Володимир Путін у суботу, 18 березня, прибув до окупованої АР Крим
Про це повідомляють ЗМІ.
Зазначається, що приїхав на відкриття школи мистецтв та центру "Корсунь" у тимчасово окупованому Севастополі. Також додається, що це його перший візит до міста з листопада 2021 року.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
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