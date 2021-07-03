У Кремлі заявили, що чекають на Лукашенка в окупованому Криму
У Росії розраховують на візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до окупованого Криму
Про це повідомляють російські ЗМІ.
На запитання, чи чекають у Кремлі на візит Лукашенка до Криму, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів ствердно.
"Чи чекаємо ми президента Білорусі у Криму? Звичайно, чекаємо", - сказав Пєсков.
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Нагадаємо, 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонним військам перекрити кордон з Україною.
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