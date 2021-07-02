Лукашенко доручив повністю закрити кордон з Україною

Про це повідомляє Белта.



За його словами, "через Україну до Білорусі потрапляє величезна кількість зброї".



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"Саме тому, я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів прийняв рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.