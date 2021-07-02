Лукашенко доручив повністю закрити кордон з Україною
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонним військам перекрити кордон з Україною
Про це повідомляє Белта.
За його словами, "через Україну до Білорусі потрапляє величезна кількість зброї".
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"Саме тому, я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - заявив Лукашенко.
- Нагадаємо, Кабінет Міністрів прийняв рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.
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