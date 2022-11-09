Про це пишуть російські ЗМІ.

За словами Кирієнка, у Луганську Пєсков нібито провів лекції для представників "пресслужб" та журналістів з окупованих Донеччини та Луганщини, а 9 листопада вже повернувся до Москви.

"Дякую Дмитру Сергійовичу Пєскову. Він тільки сьогодні вночі повернувся з Луганська, де проводив програму навчання для представників засобів масової інформації та пресслужб", - розповів Кирієнко.

16 жовтня Дмитро Пєсков заявив, що ведення бойових дій з Україною потребуватиме від Росії додаткових зусиль, але "спецоперація" буде доведена "до кінця".

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