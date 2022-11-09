У кремлі заявили, що речник президента РФ Пєсков відвідав окупований Луганськ
Перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко повідомив, що речник російського диктатора Дмитро Пєсков відвідав окупований Луганськ
Про це пишуть російські ЗМІ.
За словами Кирієнка, у Луганську Пєсков нібито провів лекції для представників "пресслужб" та журналістів з окупованих Донеччини та Луганщини, а 9 листопада вже повернувся до Москви.
"Дякую Дмитру Сергійовичу Пєскову. Він тільки сьогодні вночі повернувся з Луганська, де проводив програму навчання для представників засобів масової інформації та пресслужб", - розповів Кирієнко.
- 16 жовтня Дмитро Пєсков заявив, що ведення бойових дій з Україною потребуватиме від Росії додаткових зусиль, але "спецоперація" буде доведена "до кінця".
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