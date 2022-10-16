"Буде доведена до кінця", - Пєсков про війну з Україною

Про це він сказав в етері державного телеканалу "Росія 1".

"Операція триватиме і її буде доведено до кінця", - зазначив Пєсков.

При цьому він не став уточнювати, що саме наразі розумієються під "кінцем" розпочатої РФ повномасштабної війни з Україною, яку російська влада називає "спеціальною військовою операцією" ("СВО").

За словами Дмитра Пєскова, воювати з Україною стало "суттєво важче", адже, як він висловився, "НАТО де-факто вже влізло в цей конфлікт".

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"Але це жодним чином не впливає на наші всі цілі", - додав речник Кремля.

"Це вимагає, напевно, нашої такої внутрішньої, економічної мобілізації. Одна справа, це київський режим, а, інша справа, це потенціал НАТО. Це додаткове навантаження. Але наш потенціал дозволяє продовжувати операцію в цих умовах", - заявив прессекретар Володимира Путіна Пєсков, що також займає посаду заступника керівника Адміністрації президента РФ.

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