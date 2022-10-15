Про це із посиланням на власні джерела репортер поінформував у себе на ТГ-каналі сьогодні, 15 жовтня 2022 року.

"11 жовтня Пригожин був у ВК-6 (ВК - виправна колонія, - ред.) Челябінської області, 12 жовтня представники ПВК "Вагнера" (повідомляють, що не Пригожин) були у ВК-46 в Нев'янську. Цього ж дня Пригожин прилітав на гелікоптері до ВК-24 у Свердловській області", - зазначає журналіст.

За словами Козельова, найбільше подробиць є щодо відвідин Пригожиним колонії №24.

"Пригожин запрошував до ПВК, обіцяв помилування після півроку війни. Зарплату обіцяв 200 тисяч (118 тис. грн, - ред.), і компенсацію у 5 мільйонів (близько 3 млн грн., - ред) рідним у разі смерті", - йдеться у повідомленні.

У 24-ій колонії перебуває 100 ув'язнених з не російськими паспортами.

"Їм він пообіцяв громадянство Росії після півроку служби. Каже (цитата дослівно): "А то усякі Лукашенки та Рахмони потім не приймуть вас додому", - повідомляє Дмитро Козельов.

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Як наслідок, із 500 ув'язнених погодилися йти до ПВК - 50, тобто коже десятий.

"Серед них є й іноземці. Зараз вони вже сидять окремо, чекають на етап", - розповідає журналіст.

"Сказав відкрито, що набирають штурмовиків. Каже, "війна важка, не Чеченська, а Третя світова, армія Росії не справляється, розбігається, що "як такої армії немає", - наголошується в дописі уральського журналіста Дмитра Козельова.

Окрім того, за його даними, Пригожин побував у колонії №5 Нижнього Тагілу, № 62, 55, 2, 10 міста Єкатеринбурга, №26 у Тавді. Це усе на Уралі.

"Раніше про візит Пригожина до ВК-2 Єкатеринбурга розповідав Gulagu.net. Але, мабуть, це був не одиничний візит, а велика поїздка свердловськими колоніями", - підсумовує журналіст.

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