У Криму ФСБ затримала чоловіка "за участь у кримськотатарському добробаті"
Російські силовики в тимчасово окупованому Криму затримали місцевого мешканця за звинуваченням в участі в кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана
Про це пишуть у Крим.Реалії.
Російські та кримські ЗМІ із посиланням на управління ФСБ РФ у Криму повідомляють про чергове ув'язнення мешканця тимчасово окупованого півострова у справі кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана.
"Кримчанин у 2016 році добровільно вступив в озброєне формування, що функціонує на території України, "Кримськотатарський добровольчий батальйон ім. Номана Челебіджіхана", – цитує повідомлення російське ЗМІ "РИА Новости Крым".
Наразі невідомо про ім'я та точне місце затримання мешканця Криму.
Стверджується, що стосовно кримчанина порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 208 Кримінального кодексу Росії (Участь у збройному формуванні, не передбаченому федеральним законом РФ).
- Нагадаємо, росіяни в тимчасово окупованому Криму позбавили волі якнайменше 15 осіб, їх осудили в справі кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана.
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