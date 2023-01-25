Про це поінформувала Кримська правозахисна група.

У кримінальній справі загарбників про участь в батальйоні ім. Номана Челебіджіхана росіяни в Криму позбавили волі щонайменше 15 людей. Серед них є громадяни України, викрадені окупантами після 24 лютого 2022.

"Упродовж 2022 року були ухвалені вироки щонайменше щодо 7 людей:

– Рустем Османов, викрадений у Генічеську Херсонської області та засуджений у Криму до 6 років позбавлення волі;

– Руслан Абдурахманов, викрадений у селі Азовське Херсонської області та засуджений у Криму до 5 років колонії суворого режиму;

– Мамед Довгополов, викрадений в Херсонській області та засуджений у Криму до 5 років позбавлення волі;

– Артур Меметшаєв, викрадений у Генічеську Херсонської області та засуджений до 6,5 років позбавлення волі;

– Рустем Гугурік – мешканець Новоолексіївки Херсонської області, затриманий на Чонгарі під час спроби в’їзду до Криму та засуджений до 8,5 років колонії суворого режиму;

– Айдер Умеров, викрадений у селі Партизани Генічеського району Херсонської області та засуджений у Криму до 6 років колонії суворого режиму;

– Арсен Ібраімов, затриманий на адміністративній межі між Кримом та Херсонською областю та засуджений до 10 років позбавлення волі.", - пишуть фахівці-правозахисники.

У правозахисній групі додають, що у квітні 2022 "Київський районний суд Сімферополя" заочно ухвалив "вирок" для Ізета Гданова, у минулому чоловік був першим заступником постійного представника президента в АР Крим. Нині окупанти засудили його до 8 років колонії суворого режиму.

"1 червня 2022 року Верховний суд РФ визнав "терористичним" і заборонив на території РФ "кримськотатарський добровольчий батальйон ім. Номана Челебіджіхана". 21 липня 2022 року ФСБ Росії додала "кримськотатарський добровольчий батальйон ім. Н. Челебіджіхана" до списку терористичних організацій. Важливо зазначити, що затримані у цих справах повідомляють про застосування тортур з метою добитися від них неправдивих свідчень проти себе", - наголосили правозахисники.

Нагадаємо, Колишнього командира розвідувального корабля Військово-морських сил України "Славутич" Олексія Кисельова також викрали російські силовики, звинувативши його в участі у добровільному кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана.

Ескендер Барієв, голова Кримськотатарського ресурсного центру, зазначив, що в Криму окупанти розшукують кримських татар, які ухилилися від служби в армії РФ.

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