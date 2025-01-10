Це велика безвідповідальність: громадський діяч Матерняк про резонансну заяву кандидата у президенти Польщі Навроцького щодо України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Насправді все тільки починається, бо передвиборча кампанія, якщо не помиляюся, розпочнеться з 18 січня. До самих виборів ще чотири місяці, вони відбудуться у травні цього року. Рівень напруги зростатиме, чим менше часу залишатиметься до виборів. Те, що сказав пан Навроцький, – дуже безвідповідально. На жаль, слід сказати, що він не перший каже подібні речі щодо злочинів Другої світової війни", - зауважив голова громадської організації "Центр досліджень Польща-Україна".

На його думку, з точки зору як сьогоднішньої Польщі, так і Польщі 20 років тому, вступ України до ЄС та НАТО є дуже важливим стратегічним безпековим питанням - щоб Україна була і країною Євросоюзу, і членом Альянсу.

"І якщо хтось, чи то кандидат від сьогоднішньої опозиції у Польщі, чи провладні політики, які також про це казали, тобто з обох сторін політики говорили такі речі, і це дуже безвідповідально. Я вважаю, що такі думки дуже суперечать нашим національним інтересам. Якщо хтось у цьому випадку пробує обміняти наші національні безпекові інтереси, наприклад, на передвиборчу кампанію, то це все дуже сумно. І ще раз скажу, що це велика безвідповідальність", - підкреслив Даріуш Матерняк.