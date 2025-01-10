Лубінець закликав ВР посилити відповідальність за продаж алкоголю і тютюнових виробів неповнолітнім
Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець звернувся до комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики з ініціативою посилити відповідальність за продаж алкогольних і тютюнових виробів дітям
Про це омбудсмен повідомив у Telegram.
За інформацією Нацполіції, з 1 січня по 30 жовтня 2024 року склали 2 655 адміністративних протоколів за фактом продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів. За словами Лубінця, це може свідчити про недостатні обмеження і рівень відповідальності продавців у цій сфері.
"Так, за відповідні дії, продавець може бути оштрафований на 400-800 неоподаткованих мінімумів, що становить 6 800-13 600 грн. Діючі розміри штрафів є непропорційними шкоді, яку продаж цих товарів може завдати здоров’ю дітей", – написав Лубінець.
Лубінець наголосив, що будь-яке прагнення заробити на дітях і шкода їхньому здоровʼю потребують належної відповідальності та запропонував внести зміни до законодавства, встановивши штрафи від 3000 до 15 000 неоподатковуваних мінімумів за продаж вказаних товарів дітям.
- У червні 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10346 про державне регулювання виробництва і обігу підакцизної алкогольної, тютюнової продукції і пального. У липні президент України підписав відповідний закон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.25 Купівля 42.25Продаж 42.97
- EUR Купівля 43.48Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе