Лубінець закликав ВР посилити відповідальність за продаж алкоголю і тютюнових виробів неповнолітнім

Про це омбудсмен повідомив у Telegram.

За інформацією Нацполіції, з 1 січня по 30 жовтня 2024 року склали 2 655 адміністративних протоколів за фактом продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів. За словами Лубінця, це може свідчити про недостатні обмеження і рівень відповідальності продавців у цій сфері.

"Так, за відповідні дії, продавець може бути оштрафований на 400-800 неоподаткованих мінімумів, що становить 6 800-13 600 грн. Діючі розміри штрафів є непропорційними шкоді, яку продаж цих товарів може завдати здоров’ю дітей", – написав Лубінець.

Лубінець наголосив, що будь-яке прагнення заробити на дітях і шкода їхньому здоровʼю потребують належної відповідальності та запропонував внести зміни до законодавства, встановивши штрафи від 3000 до 15 000 неоподатковуваних мінімумів за продаж вказаних товарів дітям.