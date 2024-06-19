Парламент посилив регулювання виробництва і обігу спирту, алкоголю й тютюну: що змінилось
У вівторок, 18 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10346 про державне регулювання виробництва і обігу підакцизної алкогольної, тютюнової продукції і пального
Про це повідомляє голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.
Він пояснив, що цей закон про посилення правил регулювання тютюнового та алкогольного ринків, за який проголосували 255 депутатів.
За його словами, законопроєкт пропонує:
1) На підприємствах, на яких здійснюється виробництво тютюнових виробів будуть встановлені контрольні пости та цілодобова система відеоспостереження;
2) Акцизні склади, на території яких виробляється спирт етиловий, біоетанол, будуть обладнані цілодобовою системою відеоспостереження та контрольно-пропускною системою;
3) Запроваджується можливість блокування за ініціювання ДПС інтернет - сайтів, які незаконно продають підакцизну продукцію;
4) Запроваджуються безстрокові ліцензії для всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
5) На певні види роздрібної торгівлі підакцизною продукцією запроваджується автоматичний порядок отримання ліцензій протягом одного робочого дня за днем отримання заяви про отримання ліцензії.
- Народний депутат Данило Гетманцев вважає, що рішення про підвищення акцизів на алкоголь та тютюнові вироби має прийматись виважено та поступово.
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