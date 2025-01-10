У Дії до штрафів за порушення ПДР додали фото і відео з камер автофіксації
У застосунку "Дія" до штрафів за порушення правил дорожнього руху також додали фото і відео з камер автофіксації
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Там зазначили, що раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Відтепер у застосунок додали ще й фото та відео.
У відомстві нагадали, що оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay. А перевірити наявність штрафів можна на вебпорталі МВС, порталі "Дія", Кабінеті водія, застосунках "Дія" та "Штрафи ПДР".
- На початку січня Національна поліція України спростувала інформацію про те, що дорожні камери автофіксації нібито почали штрафувати водіїв за відсутність страхового поліса.
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