У Дії до штрафів за порушення ПДР додали фото і відео з камер автофіксації

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Там зазначили, що раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Відтепер у застосунок додали ще й фото та відео.

У відомстві нагадали, що оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay. А перевірити наявність штрафів можна на вебпорталі МВС, порталі "Дія", Кабінеті водія, застосунках "Дія" та "Штрафи ПДР".