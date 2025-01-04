У поліції спростували інформацію про нібито автофіксацію відсутності у водіїв страхового поліса
Національна поліція України спростувала інформацію про те, що дорожні камери автофіксації нібито почали штрафувати водіїв за відсутність страхового поліса
Про це йдеться на Facebook-сторінці Нацполіції.
"Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність "страховки" в автоматичному режимі. Ця інформація не відповідає дійсності", – наголосили в поліції.
Там пояснили, що наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо цього правопорушення.
За словами правоохоронців, потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації відсутності страхового поліса.
У поліції додали, що система автофіксації наразі технічно не адаптована для фіксації цього порушення. Водночас це питання опрацьовуватимуть, а про початок фіксації відсутності страховки в автоматичному режимі громадян повідомлять заздалегідь.
"Проте, порушення можуть фіксувати під час зупинки транспортного засобу поліціянти, як і раніше, тому поліс треба оформляти, адже це не тільки вимога закону, а й ваша безпека", – наголосили правоохоронці.
- У грудні поблизу Білої Церкви патрульним пропонували хабар через відсутність страховки у водія.
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