У Міноборони розповіли, що входитиме до "Пакунка пораненого"

Про це 10 січня повідомила пресслужба Міноборони.

Цей набір видаватимуть пораненим військовослужбовцям із моменту надання медичної допомоги у стабілізаційному пункті або стаціонарному закладі.

"Ми працюємо над спрощенням надання медичної допомоги військовим. Новий одяг не потрібно знімати — достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя. Турбота про наших захисників — наш обов’язок і пріоритет", — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

"Пакунок пораненого" для жінок відрізнятиметься від чоловічого з урахуванням їхніх потреб.

Тестування адаптивного одягу було проведено у жовтні минулого року на Запорізькому напрямку.

Для запуску проєкту уряд має ухвалити відповідну постанову щодо її фінансування.