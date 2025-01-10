У Міноборони розповіли, що входитиме до "Пакунка пораненого"
До набору "Пакунок пораненого", який цьогоріч почнуть роздавати військовим, увійдуть 30 позицій, зокрема адаптивний одяг, засоби гігієни й спеціальний посуд
Про це 10 січня повідомила пресслужба Міноборони.
Цей набір видаватимуть пораненим військовослужбовцям із моменту надання медичної допомоги у стабілізаційному пункті або стаціонарному закладі.
"Ми працюємо над спрощенням надання медичної допомоги військовим. Новий одяг не потрібно знімати — достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя. Турбота про наших захисників — наш обов’язок і пріоритет", — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
"Пакунок пораненого" для жінок відрізнятиметься від чоловічого з урахуванням їхніх потреб.
Тестування адаптивного одягу було проведено у жовтні минулого року на Запорізькому напрямку.
Для запуску проєкту уряд має ухвалити відповідну постанову щодо її фінансування.
- 2 січня в Міноборони повідомили, що цьогоріч українським військовим почнуть видавати "Пакунки поранених", але не уточнили, що в них увійде.
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