Billboard назвав десятку найкращих артистів XXI століття, на першому місці - Тейлор Свіфт

Про це йдеться у матеріалі Billboard.

35-річна американська співачка Тейлор Свіфт стала артисткою № 1 в огляді Billboard за перші 25 років XXI століття. Вона очолила чарт Billboard "Найкращі артисти XXI століття", сформований за показниками альбомного чарту Billboard 200 та пісенного чарту Billboard Hot 100 з початку 2000 року до кінця 2024 року.

Навіть попри те, що кантрі- і попзірка дебютувала в чарті Billboard лише 1 липня 2006 року, Свіфт 14 разів очолювала чарт Billboard 200 — найбільше серед жінок за весь час – і 12 разів очолила чарт Billboard Hot 100.

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Серед інших досягнень - у Hot 100 від 5 листопада 2022 року Свіфт стала першою артисткою, яка посіла всі 10 топових позицій чарту завдяки пісням з її альбому Midnights. Вона повторила цей рекорд — і покращила його до 14 верхніх позицій — 4 травня 2024 року з треками з її альбому The Tortured Poets Department.

Свіфт очолювала річні чарти Billboard Top Artists у 2009, 2015, 2023 та 2024 роках, ставши першою співачкою із чотирма щорічними титулами (починаючи з моменту створення категорії у 1981 році).

На другому місці в десятці найкращих музикантів XXI століття опинився Drake, а закриває трійку Ріанна. Далі розташувалися Post Malone, Eminem, The Weeknd, Бейонсе, Джастін Бібер, Бруно Марс та Ашер.