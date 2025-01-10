Billboard назвав десятку найкращих артистів XXI століття, на першому місці - Тейлор Свіфт
Проаналізувавши дані пісенного чарту Billboard Hot 100 та альбомного чарту Billboard 200 за період з початку 2000 року до кінця 2024 року, видання склало рейтинг найкращих музикантів
Про це йдеться у матеріалі Billboard.
35-річна американська співачка Тейлор Свіфт стала артисткою № 1 в огляді Billboard за перші 25 років XXI століття. Вона очолила чарт Billboard "Найкращі артисти XXI століття", сформований за показниками альбомного чарту Billboard 200 та пісенного чарту Billboard Hot 100 з початку 2000 року до кінця 2024 року.
Навіть попри те, що кантрі- і попзірка дебютувала в чарті Billboard лише 1 липня 2006 року, Свіфт 14 разів очолювала чарт Billboard 200 — найбільше серед жінок за весь час – і 12 разів очолила чарт Billboard Hot 100.
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Серед інших досягнень - у Hot 100 від 5 листопада 2022 року Свіфт стала першою артисткою, яка посіла всі 10 топових позицій чарту завдяки пісням з її альбому Midnights. Вона повторила цей рекорд — і покращила його до 14 верхніх позицій — 4 травня 2024 року з треками з її альбому The Tortured Poets Department.
Свіфт очолювала річні чарти Billboard Top Artists у 2009, 2015, 2023 та 2024 роках, ставши першою співачкою із чотирма щорічними титулами (починаючи з моменту створення категорії у 1981 році).
На другому місці в десятці найкращих музикантів XXI століття опинився Drake, а закриває трійку Ріанна. Далі розташувалися Post Malone, Eminem, The Weeknd, Бейонсе, Джастін Бібер, Бруно Марс та Ашер.
- Forbes оцінив статки Тейлор Свіфт у $1,6 млрд, що вона заробила своїми піснями та виступами.
- У квітні Тейлор Свіфт уперше увійшла до світового списку мільярдерів зі статками $1,1 млрд.
- Американська співачка є надзвичайно популярною та за останній рік установила кілька рекордів. Стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.
- На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.
- Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.
- Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.
- На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн відвідувачів.
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