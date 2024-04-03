Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Тейлор Свіфт уперше ввійшла до списку найбагатших людей світу

Тейлор Свіфт уперше ввійшла до списку найбагатших людей світу

3 квітня, 2024 середа
17:19
Культура Тейлор Свіфт

Американська співачка Тейлор Свіфт приєдналася до Ілона Маска та гендиректора Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно у списку доларових мільярдерів

Про це пише BBC з посиланням на Forbes World's Billionaires List.

34-річна американська попзірка Тейлор Свіфт уперше увійшла до світового списку мільярдерів зі статками $1,1 млрд.

Очолив рейтинг найбагатших людей планети генеральний директор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно та його родина з $233 млрд. Forbes зазначає, що у 2024 році загальна кількість мільярдерів стала рекордною - 2781, що на 141 більше, ніж минулого року, і на 26 більше, ніж рекорд, встановлений у 2021 році. Вони також встановили рекорд за загальною сумою статків, яка становить $14,2 трлн, що на $2 трлн більше, ніж у 2023 році, і на $1,1 трлн більше за попередній рекорд, також встановлений у 2021 році. Дві третини учасників списку за рік стали ще багатшими, і лише чверть - біднішими. 

Співачка і авторка пісень Свіфт увійшла до списку багатіїв після досягнення статусу мегазірки. Вона виграла шоу на церемонії вручення премії "Греммі" цього року, ставши першою виконавицею, яка чотири рази отримувала приз за альбом року. Її альбом "1989" (Taylor's Version) також став найбільш продаваною вініловою платівкою минулого року.

Успіх Свіфт не обмежується лише світом музики. Лише її присутність на іграх з американського футболу, які вона відвідує, щоб подивитися на свого бойфренда Тревіса Келса, підвищує кількість переглядів НФЛ.

Що стосується першої десятки найбагатших людей планети, вісім перерахованих були вихідцями зі США, шість із яких заробили гроші в технологічних галузях.

Після француза Арно та його родини на другій сходинці опинився Ілон Маск, власник Tesla та X, колишнього Twitter, статки якого оцінюють у $195 млрд.

Третє місце займає власник Amazon Джефф Безос.

Статки Маска зросли на 8% порівняно з минулим роком, але знизилися порівняно з його статками в листопаді 2021 року, коли він став першою людиною, яка має $300 млрд.

До списку Forbes також приєдналися легенда баскетболу Меджік Джонсон зі статками в $1,2 млрд і телевізійний продюсер Дік Вулф, автор серіалів "Закон і порядок" і "Чиказька поліція", який також має $1,2 млрд.

Американська співачка є надзвичайно популярною та за останні місяці встановила кілька рекордів. Так, нещодавно стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.

На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.

Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.

Їй належить і сумнівний рекорд. Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO₂ за рік.

На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
бізнес
Ілон Маск
Джеф Безос
Читайте також:
Обстріл Куп'янського району 2 квітня
3 квітня, 2024 середа
Росіяни обстріляли село на Харківщині: вбили 11-річного хлопчика та його батька
Окупанти в Маріуполі
2 квітня, 2024 вiвторок
Росіяни активно переїжджають до Маріуполя, - Андрющенко
Кейт Міддлтон
2 квітня, 2024 вiвторок
Кейт Міддлтон довелося оголосити про рак через загрозу витоку інформації, - Кенсінгтонський палац
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.08
    Купівля 39.08
    Продаж 39.57
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 квітня
18:19
Ще семеро дітей виїхали з ТОТ: Україна надає допомогу у всьому необхідному
Ще 7 дітей та їхні рідні виїхали із ТОТ Запорізької та Херсонської областей
18:15
Ексклюзив
Су-35
Попри втрати: кількість бомбардувальників РФ залишається на довоєнному рівні, - експерт Катков
18:14
Ексклюзив
окупанти
Окупанти перейдуть в наступ в другій половині 2024 року, - військовий експерт Коваленко
18:04
OPINION
Віктор Каспрук
Сі Цзиньпін хоче стати вождем всього світу
17:56
Оновлено
викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом
Заволоділи 94,8 млн грн Укрзалізниці: оголошено підозру організованій групі на чолі з ексрадником ОП Шилом
17:48
В Україні затримали 4 проросійських агітаторів, зокрема хакера, який створив "відеозвернення" колишнього високопосадовця ЗСУ
17:44
У РФ три літака А-50У перебувають на ремонті та модернізації, - ГУР
17:29
Ексклюзив
кордон з Білорусю
Важлива інформаційна безпека щодо можливого вторгнення: журналіст Маслов про ситуацію з обстрілами й ДРГ на Чернігівщині
17:20
Австрія
Австрія виділила €2 млн на гуманітарні проєкти в Україні
17:05
Маріуполь
У Маріуполі зафіксовані випадки захворювання холерою серед дітей, - Андрющенко
17:04
дрон, БПЛА
В Україні шукають розробників дронів-перехоплювачів
16:56
Ракетний удар по Сумщині 3 квітня
За три місяці РФ завдала по Сумщині 412 авіаударів
16:55
Діана Панченко
YouTube заблокував на території України канал пропагандистки Діани Панченко, яку підозрюють у держзраді
16:52
На фото: Біллі Айліш
Біллі Айліш, Нікі Мінаж та ще 198 артистів закликали припинити "хижацьке" використання ШІ
16:48
Олег Синєгубов
Голова Харківської ОВА пояснив, чим спричинені фейки про "оточення" обласного центру
16:47
окупанти
Через проблеми з логістикою особовому складу РФ доводиться переміщуватися пішки, - Спротив
16:42
Оновлено
«Рамштайн», 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України
НАТО може перейняти координацію "Рамштайну" на себе. В уряді ФРН не вважають це ескалацією
16:31
генератори
Медзаклади України отримають ще 50 генераторів
16:29
Дмитро Кулеба
Усі Patriot, які можуть надати Україні, повинні бути доставлені в державу якнайшвидше, - Кулеба
16:27
на фото Денис Шмигаль із Аларом Карісом
Шмигаль обговорив із президентом Естонії можливість створення спільних оборонних підприємств
16:23
На фото: Майкл Дуглас отримав "Золоту пальмову гілку" у Каннах
Майкл Дуглас та Скарлетт Йоганссон виявили, що є родичами
16:13
електроенергія
Литва надасть Україні обладнання для теплових електростанцій
16:06
Служба безпеки України
Викрадали людей та ув'язнювали до катівень: СБУ заочно оголосила підозру 26 колаборантам, які вступили до "МВС Росії" на Херсонщині
16:06
OPINION
Юрій Богданов
На виборах-2019, крім Зеленського, могли перемогти лише Бойко або Тимошенко
16:03
Києво-Могилянська академія
Києво-Могилянська академія подала позов проти Держінспекції архітектури та містобудування. Причина
15:57
Володимир Зеленський
Зеленський закликав противників ударів по російських НПЗ приїхати й подивитись, як живе Харків
15:54
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Учасників війни з Україною та членів їхніх родин навчатимуть у фейковому виші на ТОТ, - голова Запорізької ОВА
15:39
На фото: Гаррі Стайлз у Варшаві, Польща
У Великій Британії шукають експерта з життя і творчості Гаррі Стайлза через наплив туристів до його рідного села
15:38
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії заявив, що не відправлятиме військових в Україну
15:30
Президент Фінляндії Александер Стубб
Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Україні на €188 млн
15:19
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський про мобілізацію: Пів мільйона людей нам не потрібно
14:52
Папа Римський Франциск
Папа Римський ушанував пам'ять загиблого українського військового
14:44
Оновлено
Єнс Столтенберг
Росія нарощує військову потужність: Столтенберг прокоментував можливість нового наступу РФ
14:39
Оновлено
Фінляндія
Україна підписала угоду про гарантії безпеки з Фінляндією
14:23
Олександр Хацкевич
Екстренера київського "Динамо" Хацкевича під час тренування побили польські фанати, - ЗМІ
14:04
OPINION
Мирослав Гай
Росія краде українські воєнні ноу-хау
14:00
Організували виїзд за кордон для 19 псевдоволонтерів: серед підозрюваних - депутати Харківщини
13:56
Юлія Кочетова
"Війна - особиста": українська фотожурналістка Кочетова перемогла в регіональному етапі World Press Photo
13:56
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:54
війна з Росією нафта ППО безпілотник
У російській армії скаржаться на неефективність комплексів ППО проти дронів України, - "Атеш"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV