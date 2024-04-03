Тейлор Свіфт уперше ввійшла до списку найбагатших людей світу

Про це пише BBC з посиланням на Forbes World's Billionaires List.

34-річна американська попзірка Тейлор Свіфт уперше увійшла до світового списку мільярдерів зі статками $1,1 млрд.

Очолив рейтинг найбагатших людей планети генеральний директор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно та його родина з $233 млрд. Forbes зазначає, що у 2024 році загальна кількість мільярдерів стала рекордною - 2781, що на 141 більше, ніж минулого року, і на 26 більше, ніж рекорд, встановлений у 2021 році. Вони також встановили рекорд за загальною сумою статків, яка становить $14,2 трлн, що на $2 трлн більше, ніж у 2023 році, і на $1,1 трлн більше за попередній рекорд, також встановлений у 2021 році. Дві третини учасників списку за рік стали ще багатшими, і лише чверть - біднішими.

Співачка і авторка пісень Свіфт увійшла до списку багатіїв після досягнення статусу мегазірки. Вона виграла шоу на церемонії вручення премії "Греммі" цього року, ставши першою виконавицею, яка чотири рази отримувала приз за альбом року. Її альбом "1989" (Taylor's Version) також став найбільш продаваною вініловою платівкою минулого року.

Успіх Свіфт не обмежується лише світом музики. Лише її присутність на іграх з американського футболу, які вона відвідує, щоб подивитися на свого бойфренда Тревіса Келса, підвищує кількість переглядів НФЛ.

Що стосується першої десятки найбагатших людей планети, вісім перерахованих були вихідцями зі США, шість із яких заробили гроші в технологічних галузях.

Після француза Арно та його родини на другій сходинці опинився Ілон Маск, власник Tesla та X, колишнього Twitter, статки якого оцінюють у $195 млрд.

Третє місце займає власник Amazon Джефф Безос.

Статки Маска зросли на 8% порівняно з минулим роком, але знизилися порівняно з його статками в листопаді 2021 року, коли він став першою людиною, яка має $300 млрд.

До списку Forbes також приєдналися легенда баскетболу Меджік Джонсон зі статками в $1,2 млрд і телевізійний продюсер Дік Вулф, автор серіалів "Закон і порядок" і "Чиказька поліція", який також має $1,2 млрд.