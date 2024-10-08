Заробила $1,6 млрд лише на музиці: Тейлор Свіфт стала найбагатшою артисткою у світі

Про це повідомляє Forbes.

За даними видання, чистий капітал 34-річної популярної американської співачки Тейлор Свіфт становив $1,6 млрд. Вона посідає 2120-те місце в рейтингу найбагатших людей у світі та 1-ше місце серед жінок-музикантів. У загальному рейтингу найбагатших музикантів Свіфт випереджає лише репер Jay-Z, чоловік Бейонсе, статки якого оцінюють у $2,5 млрд.

Тейлор Свіфт стала мільярдеркою в жовтні 2023 року завдяки доходам від свого туру Eras і вартості свого музичного каталогу. Таким чином Свіфт стала першою музиканткою, яка потрапила в рейтинг мільярдерів переважно завдяки своїм пісням і виступам.

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Її статки включають майже $600 млн, які вона отримала від гонорарів і гастролей, а також музичний каталог вартістю приблизно $600 млн і близько $125 млн нерухомості.

У 2021 році Свіфт почала випускати перезаписи своїх перших шести альбомів, щоб відновити права власності на них.

Зростання продажів її записів і гастрольний успіх Eras Tour дали Свіфт можливість перевершити барбадоську співачку Ріанну, яка до того вважалася найбагатшою музиканткою. Forbes оцінює статки співачки з Барбадосу в $1,4 млрд. Проте своїм статусом мільярдерки вона завдячує не лише музиці, а й успіху косметичної лінії Fenty Beauty.

У квітні Тейлор Свіфт уперше увійшла до світового списку мільярдерів зі статками $1,1 млрд.

Американська співачка є надзвичайно популярною та за останній рік встановила кілька рекордів. Стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.

На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.

Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.

Їй належить і сумнівний рекорд. Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO₂ за рік.

На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів.