Кіт, коробка з живими метеликами та $6 тис.: що забували пасажири в поїздах Укрзалізниці у 2024 році
Минулого року пасажири Укрзалізниці 17 218 разів звертались до залізничників з проханням знайти загублені речі. Компанія розповіла про найбільш несподівані знахідки
Про це йдеться на Facebook-сторінці Укрзалізниці.
Так, серед забутих речей, які знаходили залізничники у 2024 році: відро з яйцями, лук для стрільби, коробка з живими метеликами, мокрий купальник у пакеті, живий кіт, електрична м'ясорубка, діамантовий хрестик з ланцюжком, гаманець із $6 тис. та собача зелена куртка.
У 70% випадків загублені речі знаходять й повертають пасажирам, зазначили в компанії.
В Укрзалізниці також закликали пасажирів перед виходом з поїзда перевіряти наявність цінних речей: навушників, павербанків, гаджетів, документів, гаманців, прикрас, окулярів, книг, ключів, шкарпеток, зубних щіток тощо.
- У 2024 році 67% пасажирів залишилися задоволеними послугами Укрзалізниці. Найвищий рівень задоволеності поїздками – у пасажирів жіночих і дитячих вагонів.
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