Кіт, коробка з живими метеликами та $6 тис.: що забували пасажири в поїздах Укрзалізниці у 2024 році

Про це йдеться на Facebook-сторінці Укрзалізниці.

Так, серед забутих речей, які знаходили залізничники у 2024 році: відро з яйцями, лук для стрільби, коробка з живими метеликами, мокрий купальник у пакеті, живий кіт, електрична м'ясорубка, діамантовий хрестик з ланцюжком, гаманець із $6 тис. та собача зелена куртка.

У 70% випадків загублені речі знаходять й повертають пасажирам, зазначили в компанії.

В Укрзалізниці також закликали пасажирів перед виходом з поїзда перевіряти наявність цінних речей: навушників, павербанків, гаджетів, документів, гаманців, прикрас, окулярів, книг, ключів, шкарпеток, зубних щіток тощо.