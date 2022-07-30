Син екскомандира корабля "Славутич" Олексія Кисельова заявив про викрадення свого батька в окупованому Генічеську

Про це у себе в facebook повідомив син Олексія Кисельова - Артем Кисельов.

Добровільний кримськотатарський батальйоні імені Номана Челебіджихана вважається в Росії терористичним.

"22 липня представники бананових республік викрали мого тата, Кисельова Олексія, екскомандира корабля "Славутич" ВМСУ, а зараз активіста і волонтера, з окупованого міста Генічеськ Херсонської області... Де вони тримали його декілька днів – невідомо, але 27 числа він нібито "перетнув кордон з Кримом, де його затримали" і відвезли в Сімферопольське СІЗО", – написав Артем Кисельов.

За його словами, Олексій Кисельов, який займався гуманітарною допомогою і допомагав людям в окупованому Генічеську, досі перебуває в Сімферопольському СІЗО.

Артем Кисельов додав, що 29 липня підконтрольний Росії "суд" призначив його батькові запобіжний захід – два місяці в СІЗО. Також зазначив, що фізичний стан Олексія Кисельова свідчить про його побиття і можливі тортури.

Про викрадення також повідомив Кримськотатарський ресурсний центр, який закликав до його негайного звільнення.

"Кримськотатарський ресурсний центр висловлює рішучий протест і заявляє, що затримання громадян України у цій "справі" є незаконними, політично мотивованими і злочинними. Така політика Російської Федерації є демонстрацією боротьби з політичними переконаннями людей в окупованому Криму та на території окупованої Херсонщини", – йдеться в повідомленні.

3 червня Зеленський створив військову адміністрацію у Генічеську, що на адмінкордоні з Кримом.

15 липня стало відомо, що у Генічеську Херсонської області російські загарбники зламали руки місцевим рибалкам, які нібито порушили "заборону" рибалити в морі.

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