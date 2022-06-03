Зеленський створив військову адміністрацію у Генічеську, що на адмінкордоні з Кримом
Президент України Володимир Зеленський створив Генічеську міську військову адміністрацію у Херсонській області
Про це йдеться в указі, який оприлюднений на сайті ОП.
Зеленський створив військову адміністрацію у Генічеську.
"Генеральному штабу ЗСУ, Херсонській ОДА здійснити відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації. Цей указ набирає чинності з дня його оприлюднення", - йдеться в документі.
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