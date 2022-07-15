Окупанти зламали руки рибалкам у Генічеську

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

"У Генічеську місцеві жителі продовжують скаржитися на тиск і мародерство з боку окупантів. Зокрема, розповідають, що через нібито порушення "заборони рибалити в морі" місцевим рибалкам окупанти зламали руки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди масово покидають своє майно, рятуючись від загарбників. Вони виїжджають на свій страх та ризик, бо агресори не погоджують надання "зелених коридорів". Після останніх вдалих знищень ЗСУ військових об’єктів противника повідомляють про випадки, коли окупанти силою виганяють людей із бомбосховищ і самі там переховуються, зауважили в ОВА.

В ОВА також поінформували, що в Херсоні триває захоплення окупантами супермаркетів та підприємств. Зокрема, відтепер на місці колишнього "Фреша" буде "Ситий маркет". Подібні магазини вже працюють на місці захоплених: ціни там вищі у декілька разів, а продукція практично вся з тимчасово окупованого Криму та Росії.

13 липня начальниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що на тимчасово окупованих територіях російські військові масово відмовляються від участі в бойових діях.

14 липня радник голови Херсонської військової адміністрації, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів, що на Херсонщині продовжується серія влучних попадань в інфраструктуру ворога.

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