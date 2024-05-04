У Міноборони розповіли, скільки коштує забезпечення одного військовослужбовця ЗСУ

Про це він розповів у коментарі Bloomberg.

"Він назвав вартість утримання одного бійця без зброї в 1,2 мільйона гривень (30 тисяч доларів)", - йдеться у матеріалі.

Проте чиновник не уточнив, який період часу охоплює така статистика.

Стосовно оборонного бюджету Джигир сказав, що вартість мобілізаційної кампанії Києва, спрямованої на посилення виснажених військових формувань, залежатиме від щомісячного призову - фактора надходження допомоги - та рішень щодо ротації.