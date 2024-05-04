У Міноборони розповіли, скільки коштує забезпечення одного військовослужбовця ЗСУ
Заступник міністра оборони України Юрій Джигир повідомив, що утримання одного бійця Збройних Сил України без зброї обходиться державі у 30 тисяч доларів або 1,2 мільйона гривень
Про це він розповів у коментарі Bloomberg.
"Він назвав вартість утримання одного бійця без зброї в 1,2 мільйона гривень (30 тисяч доларів)", - йдеться у матеріалі.
Проте чиновник не уточнив, який період часу охоплює така статистика.
Стосовно оборонного бюджету Джигир сказав, що вартість мобілізаційної кампанії Києва, спрямованої на посилення виснажених військових формувань, залежатиме від щомісячного призову - фактора надходження допомоги - та рішень щодо ротації.
- Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Він набуде чинності 18 травня.
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