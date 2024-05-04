Найбагатший боксер світу пройшов зважування перед боєм за титул абсолютного чемпіона

Про це повідомляє стрімінгова платформа DAZN у twitter.

Канело та Мунгія зважилися перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг). Сауль Альварес показав на вагах 75,66 кг та виявився легшим за Мунгію, який важить 75,93 кг.

Бій між Канело та Мунгією відбудеться у ніч проти 5 травня за київським часом у Лас-Вегасі.

У попередньому поєдинку Сауль Альварес у жовтні 2023 року переміг одноголосним рішенням суддів Джермелла Чарло зі США. Хайме Мунгія у січні 2024 року нокаутував британця Джона Райдера.

Канело є найбагатшим боксером світу 2023 року за версією Forbes. За рік він заробив $110 млн.