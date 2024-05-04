Найбагатший боксер світу пройшов зважування перед боєм за титул абсолютного чемпіона
Абсолютний чемпіон світу мексиканець Сауль Альварес пройшов зі співвітчизником Хайме Мунгією церемонію зважування перед поєдинком
Про це повідомляє стрімінгова платформа DAZN у twitter.
Канело та Мунгія зважилися перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг). Сауль Альварес показав на вагах 75,66 кг та виявився легшим за Мунгію, який важить 75,93 кг.
Бій між Канело та Мунгією відбудеться у ніч проти 5 травня за київським часом у Лас-Вегасі.
У попередньому поєдинку Сауль Альварес у жовтні 2023 року переміг одноголосним рішенням суддів Джермелла Чарло зі США. Хайме Мунгія у січні 2024 року нокаутував британця Джона Райдера.
Канело є найбагатшим боксером світу 2023 року за версією Forbes. За рік він заробив $110 млн.
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