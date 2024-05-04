В Італії звинувачують ексміністерку та видавничі компанії у шахрайстві під час пандемії коронавірусу

Про це пише ANSA.

Зазначається, що окрім Сантанчі прокурори висунули обвинувачення ще проти двох осіб, зокрема її партнера Дімітрія Кунца та Паоло Джузеппе Конкордії, а також щодо двох компаній у справі Visibilia "щодо ймовірного шахрайства з обтяжуючими обставинами".

Як повідомляється, в період з травня 2020 по лютий 2022 року видавничі компанії Visibilia Editore та Visibilia Concessionaria отримали загалом понад 126 тис. євро компенсації за простій 13 співробітників у зв'язку з ковідними обмеженнями.

Міланська прокуратура стверджує, що насправді співробітники компаній в цей час працювали, а для приховання цього факту була підроблена фінансова звітність.



Саме Сантанче на той час була власницею акцій компаній Visibilia Editore та Visibilia Concessionaria, які продала після призначення до уряду Мелоні, й, за твердженням обвинувачення, знала про існування схеми.

Очільниця італійського міністерства культури вже заперечувала свою провину, тоді як опозиція після повідомлення прокуратури Мілана зажадала її негайної відставки на час розслідування.