В Італії офіцера ВМС засудили до 20 років за шпигунство на користь РФ
У Римі до 20 років засудили офіцера військово-морських сил Італії за шпигунство на користь Росії
Про це повідомляє ANSA.
Суд присяжних визнав винним у шпигунстві й хабарництві капітана фрегата Вальтера Біо після випадку в березні 2021 року: тоді його спіймали на передачі секретних документів співробітникам посольства Росії в торговому центрі Рима.
Це другий вирок, який винесли офіцеру ВМС. У березні 2023 року військовий суд визнав його винним та засудив до 30 років позбавлення волі.
ANSA зазначає, що два співробітники російського посольства у цій справі були вислані з Італії у 2021 році.
- 10 листопада ексдепутата латвійського сейму Яніса Адамсонса засудили до позбавлення волі на 8,5 років за шпигунство на користь РФ, шахрайство, придбання та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу.
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