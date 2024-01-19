В Італії офіцера ВМС засудили до 20 років за шпигунство на користь РФ

Про це повідомляє ANSA.

Суд присяжних визнав винним у шпигунстві й хабарництві капітана фрегата Вальтера Біо після випадку в березні 2021 року: тоді його спіймали на передачі секретних документів співробітникам посольства Росії в торговому центрі Рима.

Це другий вирок, який винесли офіцеру ВМС. У березні 2023 року військовий суд визнав його винним та засудив до 30 років позбавлення волі.

ANSA зазначає, що два співробітники російського посольства у цій справі були вислані з Італії у 2021 році.