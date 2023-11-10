Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ексдепутата латвійського сейму засудили за шпигунство на користь РФ 

Ексдепутата латвійського сейму засудили за шпигунство на користь РФ 

10 листопада, 2023 п'ятниця
00:35
Світ Яніс Адамсонс

Ризький міський суд засудив ексдепутата сейму Яніса Адамсонса до позбавлення волі на 8,5 року та пробаційний нагляд – за шпигунство на користь РФ, шахрайство, придбання та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу

Про це повідомляє національний мовник Латвії LSM.

Також суд визнав винним другого обвинуваченого, громадянина Росії Геннадія Силонова. Його засуджено до 7,5 року місяців позбавлення волі з двома роками пробаційного нагляду.

Як заявив суддя, слідство з'ясувало, що Яніс Адамсонс незаконно, систематично та цілеспрямовано збирав і передавав через громадянина РФ та ексспівробітника КДБ Геннадія Силонова закриту, а також іншу інформацію російській ФСБ: про підрозділи НАТО, військові закупівлі Латвії, бюджет країни, поправки до законів і ситуацію на кордоні.

Силонов, своєю чергою, здійснював незаконне збирання закритої та іншої інформації на користь Росії. Це, зокрема, були дані, які давали уявлення про роботу латвійських держустанов, правоохоронних органів та органів державної безпеки, а також містили інформацію про систему державної оборони.

Адамсонс зустрічався із Силоновим щонайменше з 2015 року, загалом правоохоронці зафіксували понад 100 таких зустрічей. За версією прокурора, Адамсонс отримував виплати за шпигунство, а гроші переказував доньці до Росії.

Яніса Адамсонса за підозрою у шпигунстві затримали навесні 2021 року. У червні сейм погодився на його взяття під варту. Як повідомляли тоді ЗМІ, депутат протягом чотирьох років міг передавати Росії інформацію різного ступеня таємності.

Депутат працював у комісії сейму з оборони, внутрішніх справ та запобіганню корупції та не мав допуску до держтаємниці. Однак він мав право брати участь у засіданнях комісії з оборони, де чиновники надавали інформацію обмеженого доступу.

Обидва засуджені заперечують свою провину і мають намір оскаржити вирок. Рішення суду вони назвали "повністю сфабрикованим". Чоловіки не заперечують, що знайомі та дружать, але стверджують, що не займалися шпигунством і не пов'язані з російськими спецслужбами.

Адамсонс до 1992 року служив на Далекому Сході в прикордонних військах. Після розпаду СРСР повернувся до Латвії, де 1994 року став міністром внутрішніх справ країни. 1995 року він залишив посаду ив став депутатом сейму Латвії. У парламенті був членом комісії сейму з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції, але не мав доступу до інформації, яка містить державну таємницю. Після арешту Адамсонс вийшов із соціал-демократичної партії "Злагода", яку представляв у парламенті.

  • На початку жовтня Федеральна служба розвідки (NDB) повідомила, що у Швейцарії перебуває 80 російських шпигунів – це одна п'ята частина всіх працівників спецслужб РФ у Європі.
Читайте також:
Акція за демобілізацію
Автор Христина Парубій
8 листопада, 2023 середа
Чому родини військових вимагають демобілізації
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
8 листопада, 2023 середа
Основний ключ для євроінтеграції України - історичне примирення України та Польщі, - міжнародний оглядач Брайлян
Путін і Сі Цзіньпін
9 листопада, 2023 четвер
Авдіївка - це вікно Путіна на геополітичну арену, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.19
    Купівля 37.19
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 39.58
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
10 листопада
00:24
Зоря, Даниїл Алефіренко, Ліга конференцій
"Зоря" пропустила 3 голи та програла "Маккабі" у Лізі конференцій
2023, четвер
9 листопада
23:50
Собака охороняє кордон
ЄС до кінця 2025 року передасть Україні три групи собак-саперів
23:32
на фото пошкоджена під час обстрілу машина
У Херсоні внаслідок обстрілу поранено волонтерів, які доправляли допомогу мирним жителям
23:03
пожежа у Вінниці 9 листопада 2023
У Вінниці спалахнула масштабна пожежа на складах ламінату: вогонь локалізували
22:48
Богдан Ауреску
Представник Румунії вперше став суддею Міжнародного суду ООН, обійшовши претендента з РФ
22:14
Ізраїль танк
США заявили, що Ізраїль погодився на гуманітарні паузи в Газі. ЦАХАЛ каже про посилення спецоперації
22:14
Ексклюзив
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто поводиться, як посіпака Кремля, - дипломат Чалий
21:42
OPINION
Віталій Портников
Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ. Колонка Віталія Портникова
21:35
Російський пором "Славянин" протаранили в Чорному морі
21:27
Ексклюзив
Валерій Чалий
Дипломат Чалий озвучив три можливі види перемовин з РФ на різних етапах війни
21:22
західний кордон
У Польщі зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, завершилася нічим
21:09
Оновлено
Чорне море
ЄС засудив ракетний удар РФ по іноземному цивільному судну в Чорному морі 8 листопада
21:00
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Виділення грошей на телемарафон - це продовження цензури": Княжицький про бюджет на культуру
20:46
спорт, футбол, Ворскла
Уперше в українському футболі чоловічу команду очолила жінка: у "Ворскла" U19 нова тренерка
20:31
Аналітика
Сергій Згурець
Росіяни збільшили кількість піхотних штурмів біля Авдіївки. Колонка Сергія Згурця
20:20
Посилюємо відносини з Глобальним Півднем: Зеленський говорив з лідерами Індонезії та Парагваю
20:00
Оновлено
Петро Шуклінов
Найкращий час повернути країну обличчям до справедливості називається "сьогодні"
19:43
Оновлено
Міністерство молоді ф спорту, уряд
Рада звільнила очільника мінспорту Гутцайта: в. о призначено його ексзаступника Матвія Бідного
19:38
На Бахмутському напрямку ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, - Генштаб
19:19
Ексклюзив
Україна Євросоюз
"Думаю, нам вистачить розуму використати момент та шанс": екснардепка про вступ України до ЄС
19:13
Роскосмос ,Росія, смерть
В РФ у віці 40 років помер заступник голови Роскосмосу
19:11
Через смог в пакистанському місті Лахор захворіли десятки тисяч людей
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 624 дня війни: вибухи у Севастополі та розгром бази РФ у Скадовську
18:49
Оновлено
Офіцер з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому Частякову
Загибель помічника Залужного: офіцеру, який подарував гранати Частякову, повідомили про підозру
18:40
телевізор немає сигналу
В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів, пов'язаних з РФ. Перелік
18:35
Віктор Орбан
В ЄС розробляють альтернативний план допомоги України у разі вето Угорщини, - Bloomberg
18:16
Ексклюзив
Олег Синютка
Державний бюджет на 2024 р. затверджено без гарантій для його збалансування, - нардеп Синютка
18:03
OPINION
Ольга Лень
Коли деградують інституції, процвітають соцмережі
18:00
У Житомирі чоловік побив працівника ТЦК
17:59
Україна ЄС
"Не дозріла до членства в ЄС": в Орбана запропонували надати Україні "привілейоване партнерство"
17:58
суспільство, журналіст, Дзеркало тижня
Помер відомий журналіст, засновник "Дзеркала тижня" Володимир Мостовий
17:58
Оновлено
Дію інтегрували із застосунком Укрзалізниці для боротьби з перекупниками квитків: за день верифікувались понад 6,1 тис. українців
17:51
Ferrexpo
Юридичні дії щодо компанії загрожують підірвати довіру інвесторів до України, - виконавчий директор Ferrexpo в інтерв'ю Financial Times
17:38
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Рух поблизу річки Дніпро відбувається в умовах логічного розвитку подій, - Гуменюк
17:36
Оновлено
У Києві затримали консулку, яку звинувачують у допомозі нелегалам з країн Азії у виїзді до ЄС. У МЗС відреагували
17:33
подружжя
У Латвії легалізували інститут реєстрованого партнерства
17:28
ХАМАС
Організація HonestReporting припустила, що іноземні фотокореспонденти могли знати про напад ХАМАС на Ізраїль
17:22
Уміщуватиме до 500 людей: у селищі на Харківщині будують школу під землею
17:21
Ексклюзив
Нікопольський завод феросплавів, НЗФ
"Є певні сигнали, що рішення не остаточне": райрада про закриття феросплавного заводу в Нікополі
16:53
В Україні відкрили центр техобслуговування машин для розмінування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV