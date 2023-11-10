Ексдепутата латвійського сейму засудили за шпигунство на користь РФ 

Про це повідомляє національний мовник Латвії LSM.

Також суд визнав винним другого обвинуваченого, громадянина Росії Геннадія Силонова. Його засуджено до 7,5 року місяців позбавлення волі з двома роками пробаційного нагляду.

Як заявив суддя, слідство з'ясувало, що Яніс Адамсонс незаконно, систематично та цілеспрямовано збирав і передавав через громадянина РФ та ексспівробітника КДБ Геннадія Силонова закриту, а також іншу інформацію російській ФСБ: про підрозділи НАТО, військові закупівлі Латвії, бюджет країни, поправки до законів і ситуацію на кордоні.

Силонов, своєю чергою, здійснював незаконне збирання закритої та іншої інформації на користь Росії. Це, зокрема, були дані, які давали уявлення про роботу латвійських держустанов, правоохоронних органів та органів державної безпеки, а також містили інформацію про систему державної оборони.

Адамсонс зустрічався із Силоновим щонайменше з 2015 року, загалом правоохоронці зафіксували понад 100 таких зустрічей. За версією прокурора, Адамсонс отримував виплати за шпигунство, а гроші переказував доньці до Росії.

Яніса Адамсонса за підозрою у шпигунстві затримали навесні 2021 року. У червні сейм погодився на його взяття під варту. Як повідомляли тоді ЗМІ, депутат протягом чотирьох років міг передавати Росії інформацію різного ступеня таємності.

Депутат працював у комісії сейму з оборони, внутрішніх справ та запобіганню корупції та не мав допуску до держтаємниці. Однак він мав право брати участь у засіданнях комісії з оборони, де чиновники надавали інформацію обмеженого доступу.

Обидва засуджені заперечують свою провину і мають намір оскаржити вирок. Рішення суду вони назвали "повністю сфабрикованим". Чоловіки не заперечують, що знайомі та дружать, але стверджують, що не займалися шпигунством і не пов'язані з російськими спецслужбами.

Адамсонс до 1992 року служив на Далекому Сході в прикордонних військах. Після розпаду СРСР повернувся до Латвії, де 1994 року став міністром внутрішніх справ країни. 1995 року він залишив посаду ив став депутатом сейму Латвії. У парламенті був членом комісії сейму з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції, але не мав доступу до інформації, яка містить державну таємницю. Після арешту Адамсонс вийшов із соціал-демократичної партії "Злагода", яку представляв у парламенті.