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У Швейцарії знаходиться одна п'ята частина всіх російських шпигунів у Європі

8 жовтня, 2023 неділя
15:25
Світ шпигун

Федеральна служба розвідки (NDB) визначила, що у Швейцарії перебуває 80 російських шпигунів - це одна п'ята частина всіх працівників спецслужб РФ у Європі

Про це пише Neue Zürcher Zeitung.

"Федеральна служба розвідки (NDB) визначила, що п’ята частина всіх офіцерів російської розвідки, дислокованих у Європі, зараз знаходяться у Швейцарії. Це понад 80 агентів, як повідомив на початку вересня членам зовнішньополітичної комісії Нацради високопосадовець NDB", - йдеться у повідомленні.

Адріан Ханні, історик і експерт з питань спецслужб зазначає, що країна важлива для російських шпигунів, оскільки "це пов’язано з міжнародними інституціями, які знаходяться в Женеві". Також, за його словами, саме у Швейцарії знаходиться матеріально-технічна база для російських спецслужб.

Політик Герхард Пфістер наголошує, що небезпека від російських шпигунів зростає, оскільки Швейцарія не депортує їх, на відміну від інших країн.

"Ми не повинні бути наївними. Загроза з боку російських спецслужб реальна. І вона має тенденцію до зростання, якщо Швейцарія, на відміну від інших європейських країн, буде і надалі терпіти цих людей", - каже він. Пфістер також зазначив, що "американці чи європейці в якийсь момент запитають, чому Швейцарія не зупиняє діяльність російських спецслужб".

Членкиня Національної ради Фабіан Моліна наголошує, що російських шпигунів, яких країна-терористка надсилає під виглядом дипломатів, захищає "дипломатичний імунітет", тож необхідно, аби вони просто покинули країну.

"Ці іноземні агенти становлять загрозу внутрішній і зовнішній безпеці Швейцарії. Оскільки дипломатичний імунітет захищає їх від судового переслідування, ми повинні забезпечити, щоб вони покинули країну. Якщо ми хочемо зберегти міжнародну Женеву відносно чистою, федеральний уряд має вислати іноземних агентів", - каже Моліна.

Нещодавно Комісія із зовнішньої політики схвалила пропозицію, яка вимагає послідовного вигнання шпигунів, проте парламент країни не активно приймає подібне рішення, оскільки РФ може розпочати таку ж політику у відповідь.

"Якщо ми почнемо викидати співробітників російського посольства з нашої країни, посольство Швейцарії в Москві через кілька днів спорожніє, це точно", - коментує експерт із зовнішньої політики Роланд Ріно Бюхель.

Департамент закордонних справ пояснив виданню, що Федеральна рада наразі не накладає жодних санкцій у вигляді висилки дипломатів. Подібні випадки "не оголошуються публічно і їх можна перерахувати по пальцях". Попри це, Швейцарія забороняє в'їзд дипломатам РФ, яких вигнали з інших країн - з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було видано 270 подібних заборон.

  • 9 вересня керівник ФБР Крістофер Рей заявив, що кількість російських шпигунів у США залишається "занадто великою".
Росія
Швейцарія
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