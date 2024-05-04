У російському Хабаровську загорівся торговий центр: евакуювали 270 людей
Уранці суботи, 4 травня, у російському місті Хабаровськ спалахнула пожежа у торговому центрі "Ремісіті". З будівлі евакуювали 270 людей
Про це інформує РИА Новости.
Зазначається, що наразі інформації про постраждалих внаслідок пожежі немає.
Як пише telegram-канал Mash, попередньо, спалах почався у витяжці піцерії, і вогонь перекинувся на покрівлю будівлі.
За інформацією SHOT, повідомленні про загоряння надійшло о 12:20 за місцевим часом. За словами очевидців, вогонь спочатку помітили на витяжці під стелею, а потім він почав швидко поширюватися.
У районі підійнявся величезний стовп чорного їдкого диму, який видно за багато кілометрів від місця. Зазначаєтся, що точні причини займання встановлюватимуть фахівці.
Пізніше відкрите горіння ліквідували на площі 1100 кв. м.
- 22 квітня у російському Воронежі також спалахнула масштабна пожежа на машинобудівному заводі, унаслідок чого загинули троє людей.
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