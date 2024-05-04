У російському Хабаровську загорівся торговий центр: евакуювали 270 людей

Про це інформує РИА Новости.

Зазначається, що наразі інформації про постраждалих внаслідок пожежі немає.

Як пише telegram-канал Mash, попередньо, спалах почався у витяжці піцерії, і вогонь перекинувся на покрівлю будівлі.

За інформацією SHOT, повідомленні про загоряння надійшло о 12:20 за місцевим часом. За словами очевидців, вогонь спочатку помітили на витяжці під стелею, а потім він почав швидко поширюватися.

У районі підійнявся величезний стовп чорного їдкого диму, який видно за багато кілометрів від місця. Зазначаєтся, що точні причини займання встановлюватимуть фахівці.

Пізніше відкрите горіння ліквідували на площі 1100 кв. м.